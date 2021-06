Interspar fördert Vorarlberger Betriebe

Mit der Initiative „Von dahoam das Beste!“ fördert Interspar seit über zehn Jahren heimische Betriebe aus allen Regionen Österreichs.

Vor über einem Jahrzehnt hat Interspar die Initiative „Von dahoam das Beste!“ gestartet. Die meist kleinen, familiär geführten Manufakturen und landwirtschaftlichen Betriebe stellen ihre Produkte in Handarbeit und nach traditionellen Rezepturen her und liefern sie in den nächstgelegenen Interspar-Markt. Aktuell gibt es bei Interspar in Vorarlberg 578 Produkte von 81 lokalen Herstellern.