Internist eröffnet Praxis

Dr. Andreas Schnetzer, Facharzt für Innere Medizin, eröffnet seine Praxis in Frastanz.

In der Energiefabrik an der Samina eröffnet im Oktober ein Facharzt seine neue Praxis. Der Internist Dr. Andreas Schnetzer war zwanzig Jahre am LKH Bludenz tätig.

FRASTANZ In der Energiefabrik an der Samina (Zufahrt Mühlegasse) eröffnet Anfang Oktober der Internist Dr. Andreas Schnetzer eine moderne, barrierefreie Facharztordination für Innere Medizin. Der Umbau der Räumlichkeiten einschließlich Liftanbau wird derzeit von den Architekturbüros Mitiska-Wäger und Joachim Schmidle umgesetzt.

Dr. Andreas Schnetzer hat seine Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin und seine Zusatzausbildung im Sonderfach Gastroenterologie und Hepatologie am LKH Bludenz unter Prim. Dr. Striberski Dietmar absolviert.

Nach über 20 Jahren Tätigkeit am LKH Bludenz, zuletzt als geschäftsführender Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin, hat sich Dr. Schnetzer nun zum Schritt in die Selbstständigkeit entschlossen.

Auf 215 Quadratmetern bietet die auf neuestem Stand eingerichtete Praxis mehrere Behandlungsräume mit moderner Endoskopie zur Magen – und Darmspiegelung, Ultraschalluntersuchungen und Labordiagnostik. Dem anerkannten Fachmediziner, der als Kassenarzt tätig ist, stehen zwei diplomierte Krankenschwestern mit langjähriger beruflicher Erfahrung und zusätzlicher Endoskopieausbildung zur Seite.

Die Öffnungszeiten der Ordination sind:

Montag bis Donnerstag von 08:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00

sowie nach Vereinbarung.

„Mein ausdrücklicher Dank gilt den E-Werken Frastanz als Vermieter der Ordination, die sich beim Umbau der Räumlichkeiten als ausgezeichneter Partner erwiesen haben“, erklärt Dr. Andreas Schnetzer, der sich schon auf den Beginn der Ordination freut.

INFO

Dr. Andreas Schnetzer

Facharzt für Innere Medizin

Facharzt für Gastroenterologie und Hepatologie

Obere Lände 5

(Energiefabrik an der Samina)

Zufahrt Mühlegasse, Parkplätze vorhanden

Telefon: 05522 / 52 1 38

e-mail: office@drschnetzer.at