Internetausbau in Koblach

Auch in der Gemeinde Koblach haben vor kurzem die Arbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes und somit zur Verbesserung der Internetnutzung in der Gemeinde begonnen.

In den letzten Wochen begannen dazu die Verlegungsarbeiten für die neuen Rohre in der Gemeinde Koblach. Dazu wird es auch immer wieder zu Grabungsarbeiten kommen und im gesamten Gemeindegebiet werden auch neue Schaltstellen errichtet, die mit Glasfaserleitungen an das A1-Netz angebunden sind. Lediglich auf den kurzen Strecken von den Schaltstellen in die Haushalte bleiben die Kupferleitungen bestehen – und selbst dort ermöglichen neue Technologien Bandbreiten von über 100 Mbit/s. Für den Ausbau sind daher keine Leitungsarbeiten in Wohnungen und Häuser notwendig. „Lediglich mit abschnittsweisen und kleinräumigen Grabungsarbeiten im Ortsgebiet ist zu rechnen“, bittet Bürgermeister Fritz Maierhofer vorab um Verständnis. In weiterer Folge versichert das Gemeindeoberhaupt nach Abschluss der Arbeiten im Herbst eine starke Verbesserung der Internetgeschwindigkeit in der Gemeinde Koblach. MIMA