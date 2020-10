Internationales Tanzfestival

Vom 7. bis 15. November findet wieder das „tanz ist“ Festival im Spielboden Dornbirn statt.

So manchen „Körper der Gegenwart“ konnten die Organisatoren vom gecancelten Juni-Festival in den November transferieren. Zwei davon sind Florencia Demestri und Samuel Lefeuvre, die mit ihrer atemberaubenden Performance die Zuschauer auf eine Reise an die Grenzen der Realität mitnehmen und das Festival am 7. November eröffnen werden.