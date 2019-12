Internationales Interesse für welcome.zu.flucht

Die Initiative mit Beteiligung der Offenen Jugendarbeit Dornbirn erhielt großes Lob und Anerkennung bei der EOE-Conference in Irland.

Dornbirn. Wenn Sebastian Mischitz und die Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit Dornbirn nun ihren Rückblick machen, dürfen sie mit dem Erreichten zufrieden sein. Die Initiative welcome.zu.flucht entstand, in Zusammenarbeit mit neun weiteren Jugendeinrichtungen in Vorarlberg, im Herbst des Jahres 2015. Inzwischen fand sie nicht nur breiten Zuspruch und die Bestätigung, dass die Konzepte aufgegangen sind, es hat sich auch internationale Beachtung eingestellt.

Nun aber zu dem Meilenstein, der Auszeichnung für welcome.zu.flucht, auf die alle stolz sind: Großes Lob und Anerkennung erhielt die Initiative welcome.zu.flucht im Herbst in Irland, wo sie in Tralee auf der EOE-Conference präsentiert wurde. EOE ist das europäische Netzwerk für Experten in den Bereichen Sozial- und Jugendarbeit sowie Schule und Bildung. In diesem Jahr lag der Themenschwerpunkt auf der Inklusion.