Internationales Fußballjugendturnier

Die „Alpine Trophy“ ging dieses Jahr zum 11. Mal über den grünen Rasen im Montafon

Es ist bereits die 11. Auflage der weit über die österreichischen Grenzen hinaus bekannten „Alpine Trophy“, die am vergangenen Wochenende auf gleich vier Fußballplätzen im Montafon stattfand. Über 1500 Jugendliche hatten sich an diesem verlängerten Wochenende im Montafon eingefunden, um gegeneinander den Kampf ums runde Leder auszufechten. Sogar aus der Tschechei und aus Frankreich waren Mannschaften angereist, um an dem großen Jugendturnier teilzunehmen. Gespielt wurde in fünf verschiedenen Altersklassen.