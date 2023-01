Internationales Eishockeyturnier in der Rheinhalle

In der Rheinhalle fand ein internationales Eishockey-Turnier zum Gedenken an EHC-Gründungsmitglied Sigi Haberl senior statt.

Lustenau „Es war ein Eishockeyfest, das wir hier in den vergangenen zwei Tagen erleben durften“, resümierte Martin Stadlober, Stadionsprecher beim EHC dieses Event. Zwölf U11-Nachwuchsmannschaften aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich sind der Einladung des EHC gefolgt und haben beim erstmals durchgeführten Gedenkturnier an Gründungsmitglied Sigi Haberl sen. teilgenommen. Die Stimmung in der Rheinhalle in Lustenau hätte am Dreikönigstag und am Samstag nicht besser sein können. Tanzende Maskottchen, Rätschen, Tröten, Trommeln und Sprechchöre waren von Freitag bis Samstag zu sehen und zu hören. Eltern, Verwandte und Freunde feuerten ihre Kinder an und fieberten mit den Mannschaften mit.