Internationaler Turniereinsatz fÃ¼r Bulldogs Kids

Die DEC Youngsters waren am Wochenende beim Turnier in Schruns im Einsatz.

Dornbirn. Wie in jedem Jahr bildeten die Bulldogs Youngsters auch am vergangenen Wochenende wieder eine Spielgemeinschaft mit den Alterskollegen des EHC Montafon und nahmen an dessen Heimturnier im Aktivpark in Schruns teil.