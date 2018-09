Internationaler Lokalaugenschein für die Weltgymnaestrada 2019

Während des Infomeetings vom 27.-30. September wird der Planungsstand für die Weltgymnaestrada 2019 in Dornbirn genauestens geprüft.

Über 80 Delegierte internationaler Turnverbände aus rund 40 Nationen besuchen am letzten Septemberwoche Vorarlberg. Während des sogenannten Infomeetings verschaffen sie sich einen detaillierten Überblick darüber, wie die Vorbereitungen für die Weltgymnaestrada 2019 laufen.

Das Organisationsteam der Weltgymnaestrada hat einen perfekten Zeitplan für dieses Wochenende erstellt. Das Meeting findet im neuen Weltgymnaestrada-Büro im Messequartier statt, wo alle Inhalte im Detail besprochen werden. Die Reichweite der Themen geht von Visaanträgen und Transfers in die Schulunterkünfte/Hotels, über die Verpflegung, die medizinische Betreuung, das öffentliche Verkehrssystem und das Freizeitprogramm bis hin zu den zentralsten Themen, nämlich den detaillierten Abläufen aller Turnveranstaltungen. Dazu zählen, um nur ein paar Beispiele zu nennen, Informationen über die Sportgeräte, die Beleuchtung, die Bodenbeschaffenheit, die Choreographien usw. Selbstverständlich werden alle Austragungsorte besichtigt und weiters fahren alle Delegierten in „ihr Nationendorf“, wo sie von der jeweils ansässigen Turnerschaft empfangen und herumgeführt werden.

Insgesamt sind an diesem Wochenende zusätzlich zu den rund 80 Delegierten über 100 Personen aus dem Organisationsteam und der Turnerschaft tätig, viele davon ehrenamtlich.

„Je wohler sich die Delegierten bei uns fühlen, desto lieber melden sie ihre Turngruppen bei uns an“, weiß Erwin Reis, Geschäftsführer der Weltgymnaestrada noch von 2007. Aus diesem Grund soll nicht nur der Ablauf des Infomeetings perfekt sein, sondern grundlegend müssen alle wichtigen Fakten bereits heute stehen, damit während des Infomeetings keine Fragen offen bleiben. In dieser Hinsicht kann das Organisationsteam sehr überzeugt auftreten, denn in den letzten Monaten wurde fleißig gearbeitet und alle Vorbereitungen liegen perfekt im Zeitplan. Zudem helfen natürlich die Erfahrungswerte von 2007.

Vom 27. bis 30. September erlebt Vorarlberg bereits einen kleinen Vorgeschmack auf: „Come together. Show your colours.“

Über 80 Personen aus rund 40 Nationen folgen der Einladung des Organisationteams der Weltgymnaestrada. Dieses große Interesse ist für die Veranstalter sehr erfreulich und zeigt, dass das Motto „Come together. Show your colours.“ auch in der Vorbereitungszeit schon Gültigkeit hat.