Internationale Jagd nach dem Puck

Von Freitag bis Samstag fand in der Rheinhalle das zweite Sigi Haberl Senior Nachwuchsturnier statt.

Lustenau Schon von weitem war am Wochenende zu erkennen, dass sich in der Rheinhalle in Lustenau etwas Besonderes abspielte. Der Parkplatz war bereits in der Früh zum Bersten voll, internationale Autokennzeichen reihten sich nebeneinander und fröhliche Musik drang nach außen. Grund dafür war das internationale U11-Nachwuchsturnier, das bereits zum zweiten Mal stattfand. Zwölf Mannschaften aus vier Ländern waren mit ihren Familien angereist, um gemeinsam ihre Passion an dem schnellsten Mannschaftssport der Welt auszuleben. Alles war bereit für die zweitägigen Spiele, bei denen am Ende die beste Mannschaft gekürt wurde. „Die Kinder freuen sich auf das Turnier. Wir Eltern fiebern bei den spannenden Spielen natürlich mit“, verriet Sarah Holzer, deren Sohn Kai beim EHC spielt.