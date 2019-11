Internationale Bühne statt Weihnachtsruhe

Die Ladies vom FC Mohren Dornbirn sind immer noch im Training

Am 9. November 2019 absolvierte die Frauenmannschaft von FC Mohren Dornbirn das letzte Meisterschaftsspiel in diesem Jahr. An eine Winterpause denkt das Team um Meistermacher Günther Kerber noch lange nicht. Bis zu Weihnachten (24. Dezember) wird dreimal pro Woche, davon einmal im Freien und zwei Einheiten in der Halle, noch weitertrainiert. Vor wenigen Tagen haben Leonie Salzgeber und Co. in einem internationalen Testspiel die Nachwuchsmannschaft der U-19/U-17 von FC St. Gallen mit 6:1 besiegt. Je ein Doppelpack gelang dabei Mailin Studer, Magdalena Anna Keck und Livia Klocker. Am 14. Dezember bestreiten die Rothosen-Ladies noch eine internationale Bewährungsprobe in Zürich gegen GC Zürich. Mit Liechtenstein (7. März 2020), Widnau (8. März), Luzern (15. März) und St. Gallen (21. März) sind vier internationale Testspiele schon terminisiert. Erst am 4. April 2020 startet FC Mohren Dornbirn Ladies in die Rückrunde, der Meisterpokal in der Frauen Vorarlbergliga ist abholbereit. Vor den letzten acht Partien hat Dornbirn sieben Punkte Vorsprung auf Leiblachtal und das mit Abstand bessere Torverhältnis als die Zweiten.(tk)