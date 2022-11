Interessantes über das Lechquellengebirge zum Abschluss der Museumsaison

Das Klostertal Museum schließt über den Winter seine Pforten.

Geologische Besonderheiten des Lechquellengebirges erfuhren die Besucher der letzten Veranstaltung in diesem Jahr im Klostertal Museum. Joschi Kaiser führte zuerst die Interessierten vor das Museum und zeigte ihnen einen Steinbrocken, den er im Spreubach in Klösterle gefunden hat. Dieser Stein ist mit versteinerten Muscheln übersät und Millionen von Jahren alt. Im Anschluss begaben sich die Besucher in das „Tenn“. Dort präsentierte der Schweizer Professor C.A. Burga seine Schriftenreihe über die „Pollenanalytische Untersuchungen eines Flachmoors bei Stuben am Arlberg-Pass“. Diese Untersuchungen führte er durch und die Ergebnisse zeigten, wie sich die Vegetation in diesem Gebiet in den vergangenen 11.000 Jahren entwickelte. Bei den Pollen konnte man erkennen, welche Arten es zur jeweiligen Zeit gab. Mit dieser Veranstaltung schloss das Klostertal Museum über den Winter die Pforten.