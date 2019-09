Interessanter Tag des Denkmals in GÃ¶tzis

Am Sonntag fand in ganz Österreich der Tag des Denkmals statt – auch Götzis lud ein.

Götzis . Mit der Burgruine Neu-Montfort und dem Jonas Schlössle hat auch die Marktgemeinde am Kummenberg zwei geschichtsträchtige Denkmäler. Interessierte nutzten nun den Tag des Denkmals für einen Blick hinter die Gemäuer.

Zum Auftakt des Aktionstages versammelten sich bereits am frühen Vormittag zahlreiche interessierte Geschichtsfreunde bei der Burgruine Neu-Montfort. Vereinsobmann Christoph Längle weihte die Besucher bei einer Führung in die über 700-jährige Geschichte der Burgruine ein. Vom Bau durch die Grafen von Montfort über den Verkauf an die Habsburger und den Erwerb durch die Gemeinde Götzis gab es interessante Einblicke zur Ruine auf dem nordöstlichen Ausläufer des Therenberges. Weiters berichtete Längle auch über die Restaurierungsarbeiten, die bereits seit den 60er und 70er Jahre laufen.