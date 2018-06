Interessante Vernissage

Die Ausstellung „Queer“ beleuchtet einen Kunstaspekt jenseits der heteronormativen Grenzen

„Ein wesentlicher Fokus queerer Arbeiten liegt darin, zu zeigen, dass die „Naturhaftigkeit“ von Geschlecht und Heterosexualität nicht unbedingt der Norm entsprechen muss. Sie kann wechselseitige Wirkung in einem sozialen Kontext haben“, erklärt die Ko-Kuratorin und Künstlerin Julia Fuchs in ihrer Einführung zur Ausstellung. Und diese Ambivalenz spiegelt sich eben in zahlreichen unterschiedlichen Ausprägungen und Darstellungsweisen in der Sommerausstellung im Kunstforum Montafon wider. So sind beispielsweise sehr moderne und teilweise freizügige Fotographien in einem absolut traditionellen Wiener Museum entstanden, während in einer anderen Arbeit eine Ölbild von „Georgetta mit Ohrring“ mit einem kitschigen Glitterohrring verziert wurde, um so die Grenzen zwischen den Normen zu verwischen.