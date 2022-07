Interessante Ausstellung zur Medizingeschichte

Das Heimatmuseum Schruns lud zur Ausstellungseröffnung „krank-heil-gesund“

Doch die charismatische Bedeutung einer Heilung war in früheren Zeiten groß. Die an diesem Abend präsentierte Ausstellung im Heimatmuseum Schruns befasst sich aber nicht nur mit diversen Personen aus der Talschaft, die in früheren Zeiten solche Heilungen bewerkstelligten, sie beleuchtet auch medizinische Arbeitsfelder und Institutionen der Versorgung im ländlichen Raum von der Frühen Neuzeit bis ins 21. Jahrhundert. Die gesellschaftlichen, politischen und medizinischen Reaktionen auf Krankheit, seien dies epidemische Seuchenereignisse oder chronische Erkrankungen, werden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Dazu gibt es auch eine Publikation von insgesamt 29 Autoren, die sich mit den verschiedenen Themenfeldern befasst haben. Am Eröffnungsabend konnte Michael Kasper, der Leiter der Montafoner Museen, zahlreiche der Autoren begrüßen, die sich in einem Projekt der Uni Innsbruck zusammengeschlossen hatten und diverse Themen wissenschaftlich bearbeite haben.