Inter Mailand komplettiert EL-Endspiel

Inter Mailand gewinnt gegen Shaktar Donezk klar mit 5:0 und trifft im EL-Finale in Köln auf den FC Sevilla.

Die Mannschaft von Antonio Conte legte einen konzentrierten und überaus stabilen Auftritt hin und siegte am Ende verdient und völlig ungefährdet mit 5:0. Martinez brachte seine Mannschaft in Minute 19 in Front, D´Ambrosio (64.), erneut der Argentinier Martinez (74.) und Sturmtank Lukaku (78., 84.) sorgten mit ihren Treffern nach der Pause für den überdeutlichen Endstand.

Im Finale in Köln trifft Inter auf den FC Sevilla, die Andalusier schalteten in ihrem Halbfinale Manchester United aus. Generell ist die Europa League der Lieblingswettbewerb der Spanier, in den Jahren 2014 bis 2016 konnte der FC Sevilla drei Mal hintereinander die zweithöchste Trophäe im europäischen Clubfußball in die Höhe stemmen.