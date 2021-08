Intensivstationen bereiten sich auf 4. Welle vor

Dir. Dr. Gerald Fleisch von der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Corona-Fallzahlen nehmen zu, die 4. Welle ist im Anmarsch. Das sieht man auch an den steigenden Intensivpatienten, die stationär in den Krankenhäusern behandelt werden müssen. Was hat sich seit der 1. Welle in den Krankenhäusern getan? Sind sie besser ausgerüstet und womit wird ab Herbst gerechnet? Darüber redet Marc Springer mit dem Geschäftsführer der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft, Dir. Dr. Gerald Fleisch ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".