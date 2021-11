Intensivstation: Alle Corona-Toten waren nicht geimpft

Dir. Dr. Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft, sprach am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" über die Covid-Situation in den Vorarlberger Spitälern.

Die Vorarlberger Krankenhäuser sehen sich in der CoV-Pandemie erneut "am Limit". Das hat der Direktor der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft, Gerald Fleisch, am Dienstag auch bei "Vorarlberg LIVE" betont. Derzeit befinde man sich in der dritten von sechs Eskalationsstufen, aber auch schon bei der dritten handle es sich um eine kritische.

So steht es um die Situation in den Vorarlberger Spitälern

Am Dienstag waren in den Vorarlberger Krankenhäusern noch 27 von 68 Intensivbetten frei verfügbar, die Zahl der Normalbetten für Corona-Patienten sollte schrittweise von 112 auf 205 erhöht werden. Noch kein Thema sei die Aktivierung des Notversorgungszentrums auf dem Messegelände in Dornbirn, so Fleisch. Darüber nachzudenken sei aber jedenfalls in der vierten Eskalationsstufe.