Intensives Wochenende für Turnerschaft Wolfurt

Die Mädchen und Jungen des Traditionsvereins zeigten zum wiederholten Male groß auf.

Wer viel trainiert, will das Gelernte auch zeigen und dafür satte Punkte kassieren. Und so starteten die Kunstturner beim Zimmermann Cup, der dieses Jahr von der TS Hohenems ausgetragen wurde. Im Feld der 109 Turner aus neun Vereinen in den Bewerben VVP 4 Kampf (2016-2017) und VVP 6 Kampf (2012-2015) behaupteten die Vertreter der TS Wolfurt wieder ihre Vormachtstellung. In beiden Bewerben gastiert der Wanderpokal wieder in Wolfurt. Besonders erfreulich: Auch die Kleinsten standen auf dem Siegertreppchen ganz oben.

Probewettkampf Team-Turnen

Während die Kunstturner in Hohenems am laufenden Band aufs Siegespodest gerufen wurden, trainierten die Team Turner einmal mehr in der vereinseigenen Gerätehalle. Sieben Teams zeigten anlässlich eines Probewettkampfes an den drei Geräten Boden, Tumbling und Trampolin ihre Übungen – zahlreiche neue Sprünge und zum Teil sogar komplett neue Bodenübungen wurden präsentiert. Es lief noch nicht alles perfekt, aber genau dafür sollte dieser Probewettkampf genutzt werden: Ausprobieren neuer Sprünge und Übungen, um für die kommende Wettkampfsaison gut vorbereitet zu sein. Erfreulicherweise war die Galerie der Halle voll mit Zuschauer/innen. Konzentration heißt es dann am 20. Mai in der Dornbirner Messehalle, wo die „International TeamGym Competition 2023“ stattfindet.

Leistungsschau der Mädchen