Intensives Training für EHC-Junglöwen

Bereits zum dritten Mal veranstaltet der EHC diese Woche ein Nachwuchscamp.

Lustenau Schnell her geht’s in der Rheinhalle in Lustenau. Dort flitzen die jungen Eishockeyspieler und Spielerinnen trotz heißer Außentemperaturen auf und ab, trainieren an ihren Fähigkeiten und machen sich für die neue Saison bereit. Beim Young Lions Camp des EHC werden die Nachwuchskinder des Eishockeys für eine Woche lang gefördert und erhalten dabei wertvolle Tipps von den Trainern, den Spielern der Kampfmannschaft sowie von Headcoach Philipp Winzig. Ein Erlebnis für viele, das sie sich nicht entgehen lassen wollten. 40 Kinder sind dieses Jahr wieder dabei. „Die Kinder haben einen Spaß und lernen sehr viel in dieser Woche dazu“, erzählt Organisator und Nachwuchsleiter Ralph Kessler, der das Camp bereits zum dritten Mal in Folge organisiert hat.