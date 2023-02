Intensives Feuerwehrjahr in Hohenems

Bei der 154. Jahreshauptversammlung blickte die Hohenemser Feuerwehr auch auf das Jahr 2022 zurück.

Auch mit der Entwicklung der Mannschaft konnte sich die Führung der Hohenemser Führung zufrieden zeigen. Insgesamt zählt die Feuerwehr in der Nibelungenstadt derzeit 124 Mitglieder – davon sind 85 als aktive Wehrmitglieder tätig. „Zurückzuführen ist diese erfreuliche Entwicklung vor allem durch die hervorragende Arbeit in der Feuerwehrjugend unter der Leitung von Thomas Marte“, so Kommandant Österle. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden auch noch verdiente Mitglieder geehrt und so erhielten Karl Fussenegger (25 Jahre), Hubert Linder (40 Jahre), Josef Hirschmann (60 Jahre) und Guntram Nigsch (60 Jahre) eine entsprechende Anerkennung. Andreas Vogel und Guntram Heinzle erhielten zudem Auszeichnungen für besondere Verdienste in der Feuerwehr. MIMA