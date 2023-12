Intensiver Austausch zwischen Kreisjugendring Lindau und der OJAD

Der Kreisjugendring Lindau erkundete vergangene Woche die Dornbirner Jugendarbeit.

Dornbirn. Unter der Leitung von Anja Gutermann begab sich kürzlich eine besondere Delegation des Kreisjugendrings Lindau auf eine Exkursion, um die Dornbirner Jugendwerkstätten sowie die offene Jugendarbeit in Dornbirn zu besichtigen. Ziel des Besuchs war der intensive Austausch über verschiedene Projektkonzepte, darunter betriebliche Gesundheitsförderung, „Kopf-Herz-Hand”, job ahoi, Bildung, Gastroservice, Holzwerkstätten und Jugendkunst- sowie -kulturprojekte. Neben der Erkundung der Einrichtungen fand auch ein reger Austausch mit den Jugendlichen statt.

Geschäftsführer Stefan Rainer präsentierte dabei die vielfältigen Angebote für Jugendliche und betonte die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Verein, Verwaltung und Politik. Jugendkoordinator Elmar Luger hob besonders die enge Kooperation im Dornbirner Jugendnetzwerk hervor. „Der Kreisjugendring Lindau engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich Übergang Schule-Beruf und führt Projekte im Kontext von Schulabschluss und Arbeitswelt durch. Der Besuch bei den Dornbirner Jugendwerkstätten sowie der offenen Jugendarbeit Dornbirn hat uns tief beeindruckt“, so die Leiterin Anja Gutermann. Sie zeigte sich auch überzeugt von der Vielfalt der Angebote, der strukturierten Organisation und den Chancen, die hier jungen Menschen geboten werden. „Das Engagement und die Leidenschaft, mit der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agieren, sind beeindruckend und Dornbirn präsentiert sich als vorbildliches Modell“, sagte Gutermann und war dankbar für den inspirierenden Austausch.

Eine konkrete Zusammenarbeit wird in Erwägung gezogen, insbesondere im Rahmen der 5. Langen Nacht der Partizipation am 16. Mai 2024 sowie in der Jungen Halle während der Frühjahrsmesse.