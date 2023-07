Intensive Trainingswochen für den SCRA: Das sagt Trainer Joachim Standfest

Der neue Altach-Trainer Joachim Standfest war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Es läuft erst die zweite Trainingswoche, doch Altachs Cheftrainer Joachim Standfest ist nicht nur mit dem Einsatz der Spieler auf dem Platz, sondern auch mit der Zusammenstellung der Truppe sehr zufrieden. Diesbezüglich lobte der 43-Jährige bei Vorarlberg LIVE die Zusammenarbeit mit Sportchef Roland Kirchler. „Es ist uns gelungen, Spieler zu verpflichten, die in unser System passen.“ Noch allerdings sei man in der Kaderzusammenstellung nicht fertig. Als Coach hofft er noch auf einen Mann in der Defensive sowie in der Offensive. „Wir haben unsere Augen offen“, meint er diesbezüglich mit einem Schmunzeln.