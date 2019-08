Intensive Saisonvorbereitung bei den TSD Herren

Die Herren der TS Dornbirn Handball bereiten sich derzeit intensiv auf die neue Saison vor.

Seit Anfang August sind die Herren der TS Dornbirn Handball bis zu drei Mal pro Woche beim Training und bereiten sich auf die neue Saison vor. Die Herausforderungen in der Bezirksklasse Bodensee-Donau sind wieder groß, zumal mit Bregenz 2 und Hard 2 auch zwei weitere Ländle Teams dabei sein werden und es so zu spannenden Derbys kommen wird. Aber auch die Ziele in Dornbirn sind hoch: „Mit einer konstanten Leistung über die gesamte Saison haben die Herren durchaus das Zeug dazu am Ende auf dem Podium zu stehen“, so Selcuk Öztürk von der TSD, der aber auch weiß, dass am Ende meistens Kleinigkeiten entscheiden werden und auch andere Teams sich was vorgenommen haben.