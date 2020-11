Auch in Vorarlberg steigen die Zahlen der Intensivpatienten.

Auch in Vorarlberg steigen die Zahlen der Intensivpatienten. ©KHBG

Auch in Vorarlberg steigen die Zahlen der Intensivpatienten. ©KHBG

Intensivbetten in der Schweiz werden knapp

In der Schweiz werden die Intensivbetten knapp. In über einem Drittel der Kantone des Nachbarlandes sind die Intensivstationen wegen der Coronavirus-Pandemie an ihrer Kapazitätsgrenze.

Das berichtet Andreas Stettbacher, Delegierter des Schweizer Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD). Die 900 zertifizierten Intensivbetten seien praktisch alle ausgelastet, sagte Stettbacher. 242 Reservebetten seien noch frei.

Im Wortlaut: "876 von der SGI zertifizierten & anerkannten Intensivbetten, die in der #Schweiz (...) zur Behandlung Erwachsener zur Verfügung stehen, sind aktuell praktisch vollständig belegt" Zu ggfs. weiteren, nicht-zertifizierten Betten hier keine Angabe #SARSCoV2 #COVID19 https://t.co/VkFXnaiYmy — Isabella Eckerle (@EckerleIsabella) November 17, 2020

Reservebetten

"Diese Reservebetten können ausgeschöpft werden - und diese Reserve kann auch noch einmal auf 1.400 Betten ausgebaut werden", so Stettbacher. Rund 60 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen seien Covid-19-Patienten. Die Überweisungen auf die Intensivstationen seien weiterhin steigend. Patienten aus stark ausgelasteten Regionen werden zunehmend in andere Regionen verlegt. Mit den sinkenden Fallzahlen würde in rund zwei Wochen allerdings auch die Zahl der Spitaleintritte sinken.

142 Todesfälle an einem Tag

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 4.560 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 142 neue Todesfälle und 299 weitere Spitaleintritte registriert.

Seit Beginn der Pandemie gab es in der Schweiz mit insgesamt 274.534 laborbestätigten Fällen etwas mehr Infektionen als im vergleichbaren Österreich. Bei der Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 zählt die Eidgenossenschaft mit 3.300 deutlich mehr als Österreich mit rund 1.800.

So ergeht es Intensiv-Pflegern

DGKP Jakob Köb ist Pfleger auf der Intensivstation des KH Dornbirn. Er schilderte emotional die Zustände in Coronazeiten.

Am Weg zur Katastrophenmedizin

OA Dr. Wolfgang List ist Koordinator für die intensivmedizinische Behandlung von Corona-Patienten in Vorarlberg und Leiter der Intensivstation am LKH Feldkirch. Er berichtete vergangenen Freitag über die Zustände auf den Vorarlberger Intensivstationen.