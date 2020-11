Corona-Zahlen gehen zurück - Knapp 4000 aktive Fälle

Nachdem am Dienstagnachmittag die Zahl der aktiv positiven Fälle knapp unter 4000 gefallen war, wies die Statistik am Ende des Tages 4001 Fälle aus. Der Trend bleibt dennoch rückläufig.

Am Dienstag wurden in Vorarlberg bis Mitternacht insgesamt 218 Neuinfektionen registriert, denen 307 Genesungen gegenüberstanden.

Die Zahl der aktiv positiv Covid-19-Infizierten fiel damit von 4.091 auf 4001 Fälle. In den Spitälern blieb die Intensiv-Belegung angespannt, aber stabil. Todesfälle gab es am Dienstag einen zu vermelden, die Gesamtzahl steigt damit auf 76.

Noch 16 Intensivbetten frei

In den Krankenhäusern des Landes befanden sich 192 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, 39 davon - vier mehr als tags zuvor - lagen auf der Intensivstation. Von den landesweit 71 zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren noch 16 frei (plus drei).