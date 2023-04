Intelligenz, Klima und Einkommen: wo liegen wir im globalen Vergleich?

Eine Analyse internationaler Daten und Studien zeigt die Korrelation zwischen Intelligenz, Einkommen und Klima.

Die Daten, die von laenderdaten.info zuerst veröffentlicht wurden, basieren auf dem Durchschnittseinkommen und staatlichen Bildungsausgaben von 2000 bis 2019, wobei zu beachten ist, dass das Durchschnittseinkommen in einigen Ländern in den letzten Jahren stark gestiegen ist.

Hier sind die Fakten

Hongkong, Japan, Singapur und Taiwan teilen sich den ersten Platz in Bezug auf den durchschnittlichen IQ von 106, wobei Hongkong mit einem Durchschnittseinkommen von 31.536 Euro und Singapur mit staatlichen Bildungsausgaben von 1.177 Euro pro Einwohner hervorstechen. Das wärmste dieser Länder ist Singapur mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 31,5 °C.

Die Top 10

Ein Blick auf die Top 10 zeigt eine interessante Mischung aus asiatischen und westlichen Ländern, wobei Finnland (Platz 8) und Kanada (Platz 9) mit einem Durchschnitts-IQ von 101 bzw. 100 und kühleren Temperaturen von 8,2 °C bzw. 7,4 °C herausstechen. Luxemburg (Platz 11) weist mit 63.686 € das höchste Durchschnittseinkommen in der Liste auf, während die Bildungsausgaben pro Einwohner in Norwegen am höchsten sind (4.419 €, Platz 25)