Integrationspreis Sport geht an Verein „Club Pétanque Vinomna“ aus Rankweil

Kürzlich wurde der Integrationspreis Sport 2018 vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und Kooperationspartnern im Integrationszentrum Vorarlberg verliehen. Unter den Siegerprojekten befand sich auch eines aus Rankweil.

„Pétanque für alle“. Im Mittelpunkt dieses Kugelspiels, bei welchem eine Eisenkugel so nah als möglich bei einer zuvor ausgeworfenen Zielkugel platziert werden soll, stehen gleichberechtigte Menschen, die eine gemeinsame sportliche Aktivität ausüben – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion oder Handicap. Ziel ist, mit Hilfe des Sports eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle, ohne Vorurteile zu schaffen. So sollen Kinder, junge Menschen, Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund motiviert werden, ihre Ziele unabhängig von ihrer Herkunft und Religion zu verfolgen. „Der Sport ist dafür eine ideale Plattform, denn wo Leistung und Können im Vordergrund stehen, rückt die Herkunft in den Hintergrund. Für diese innovative Idee gratuliere ich ganz herzlich und dieser Preis ist wohlverdient“, sagt Bürgermeister Martin Summer.