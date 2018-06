Integraler Hochwasserschutz: Wie man sich selbst vor Hochwasser schützen kann

Lochau. Kein Interesse hatten die Lochauer für die Informationsveranstaltung zum Thema „Integraler Hochwasserschutz“ in der Festhalle. Die Bürger sind hier in Bezug auf drohende Katastrophen aufgefordert, sich im privaten Bereich vermehrt mit der richtigen Eigenvorsorge zu befassen.

Experten der Wasserwirtschafts­abteilung des Landes, der Lawinen- und Wildbachverbauung, des Zivilschutzverbandes und der Versicherung standen Rede und Antwort. Sie beleuchteten in ihren Vorträgen mögliche Gefahren durch Hochwasser und Starkregen und gingen auf die Naturgefahrenprävention aus ihrer Sicht ein. Auch die Möglichkeiten der Risikovorsorge durch Versicherungen wurden aufgezeigt. Kommandant Dietmar Klagian von der heimischen Feuerwehr berichtete von den Hilfeleistungen bei konkreten Hochwassereinsätzen im Ort.

Die Verantwortung dafür liegt bei allen, ob Bürger, Gemeinde, Land und Bund. Denn trotz aller Schutzvorkehrungen an Flüssen und Bächen gibt es keinen hundertprozentigen Schutz gegen Hochwasser. Starkregen im Siedlungsgebiet führt immer häufiger zur Überlastung der Kanalnetze. Aber wenn Schutzbauwerke und Regenwasserkanäle überlastet sind, würden oft einfache Vorkehrungen helfen, die enormen Schäden an Gebäuden zu minimieren. Private Schutzmaßnahmen für das eigene Objekt sind gefragt.

Mit seinem Wasserreichtum verfügt Vorarlberg über einen Bodenschatz, der Lebensqualität und wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich mitbegründet. Wasser kann aber auch zur Bedrohung werden. Das haben z.B. viele Menschen in der Nacht vom 22. auf den 23. August 2005 miterleben müssen. Aber auch 2010 gab es in Lochau im Besonderen in Lochau Süd Hochwasseralarm