Instrumentendieb verurteilt

15 Monate Haft für Rumänen, der sich trotz DNA für unschuldig bekennt.

„Es muss eine Verschwörung sein, jemand, der mir Böses will, muss meine DNA an der Türklinke angebracht haben, um an mir Rache zu nehmen“, so die Theorie des 30-jährigen rumänischen Angeklagten, der im April dieses Jahres in Wolfurt in ein Musikfachgeschäft eingebrochen ist. Das Musikhaus bezifferte den Verkaufswert der gestohlenen Blasinstrumente mit 121.000 Euro, die Versicherung ersetzte einen Schaden von 75.000 Euro, weil der Wiederbeschaffungswert als Schaden zählt. In diesem Ausmaß wurde der Rumäne auch wegen Einbruchsdiebstahls schuldig befunden. Der zweifache Familienvater, dessen Frau in Rumänien das dritte Kind erwartet, bekämpft das Urteil mit allen Mitteln. „Ich bin unschuldig“, bleibt er stur dabei und tischt die abenteuerlichsten Erklärungen auf.