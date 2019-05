Instrumentale Vielfalt zum Ausprobieren.

Musikschule Tonart lud zum Tag der offenen Tür

Götzis. Die Musikschule Tonart mit ihren rund 1400 in Ausbildung befindlichen Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, bildet die Grundlage für die musikalische Ausbildung in der Region Kummenberg plus Hohenems und Klaus. Vor allem die zahlreichen Musikvereine schätzen die Zusammenarbeit mit der Schule und gemeinsam bildet man den Musikernachwuchs aus. Über 50 Lehrer unterrichten die gesamte Bandbreite von Instrumenten. Der seit 1.Mai in Amt und Würden befindliche neue Geschäftsführer Martin Franz, der die Position von Ernst Berchtold übernahm, der nach 23 Jahren an der Spitze der Schule, den wohlverdienten Ruhestand angetreten hat, behielt eine Tradition tunlichst bei: Nämlich der Tag der offenen Tür von Tonart in der Götzner Mittelschule. Präsentiert wurden dabei über 30 verschiedene Instrumentalfächer, bei jedem waren die Kinder zum Ausprobieren eingeladen, während die Eltern von den verschiedenen Lehrern kompetent beraten wurden. Die Auswahl des richtigen Instruments für den Nachwuchs soll ja keine kurzfristige Entscheidung sein, sondern viel mehr wohlüberlegt. Mit dabei auch wie immer verschiedenste Musikvereine der Region, die ebenfalls ihre Arbeit vorstellten und um Nachwuchs bemüht waren.