Instandsetzungsarbeiten vor Fertigstellung

Freie Fahrt heißt es noch vor Weihnachten bei der ÖBB-Unterführung auf der Landesstraße L203 zwischen Altach und Götzis.

Altach. Rund 8.800 Fahrzeuge werden im Durchschnitt täglich auf der vielbefahrenen Hauptverkehrsachse zwischen Altach und Götzis gezählt und dementsprechend haben sich in der Vergangenheit an der rund 40 Jahre alten Bahnunterführung an der L203 größere Mängel aufgetan.

Umfangreiche Sanierung der Unterführung

Die laufenden Belastungen haben dabei ihre Spuren an der Bahnunterführung hinterlassen und so erfolgte in den letzten Monaten eine umfangreiche Sanierung. Dazu wurden in einer ersten Arbeitsphase die Betonwände mit Hochdruckwasserstrahlern abschnittsweise gereinigt und die chloridgeschädigten Betonoberflächen abgetragen. Dazu wurden auch neue Bewegungsfugen eingebaut, sowie die Beleuchtung erneuert und modernisiert.

Freie Fahrt noch vor Weihnachten