Instandhaltung Windschutzgürtel Weitried

Windschutzgürtel schützen landwirtschaftliche Flächen vor Erosion durch Wind und Wasser. Damit dieser Schutz langfristig gewährt werden kann, müssen regelmäßig Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden – so auch beim Windschutzgürtel Weitried in Rankweil.

1950 wurden bereits Windschutzgürtel im Bereich Weitried angelegt. Heute sind entlang des Luttengrabens und des Frützelegrabens verschiedenste Bäume und Sträucher als Landschaftselement und Schutzmaßnahme nicht mehr wegzudenken, welche allerdings regelmäßiger Pflege bedürfen. So wurden kürzlich in Teilabschnitten Pflegemaßnahmen an diesen Flurgehölzen durchgeführt, um die Funktion des Windschutzgürtels zum Schutz vor Bodenerosion zu erhalten und die Naturverjüngung zu fördern.