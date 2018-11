Inspirierende Kunst

Die Art-Galerie am Hofsteig lud zur Eröffnung der aktuellen Winterausstellung.

Den ganzen Winter über präsentieren Werner und Carmen Böhler gemeinsam mit Tochter Yvonne wiederum ein abwechslungsreiches Spektrum an Werken von teils aufstrebenden, aber auch renommierten Künstlerinnen und Künstlern, die vorwiegend in der Region beheimatet sind. Getreu dem Motto „kunst der inspiration 2018“ wird auch in dieser Ausstellung versucht, die Galeriebesucher mit ausgewählten Werken im wahrsten Sinne des Wortes zu inspirieren. Mit Malereien, Skulpturen, Grafiken oder Fotografien von rund 50 Künstlerinnen und Künstlern ist das Angebot ebenso breit wie hochwertig. Nicht umsonst zählt die Art-Galerie am Hofsteig in der Wolfurter Kirchstraße mittlerweile zu den bedeutendsten Kunstplattformen in der Region sowie Westösterreichs und im grenznahen Raum. Sie ist weit mehr als nur ein Geheimtipp, wenn Kunstwerke für die privaten vier Wände oder Geschäftsräume gesucht werden.