Inspirationen für den Aufbruch in ferne Länder

Über 150 junge Weltenbummler*innen informierten sich bei der aha-Auslandsmesse im WIFI Dornbirn.

Sehnsucht nach der Ferne? Interessiert an Tipps für künftige Reisen oder der Planung eines längeren Auslandsaufenthalts? Bei der aha-Auslandsmesse welt weit weg im WIFI Dornbirn nutzten junge Menschen die Gelegenheit, sich persönlich über verschiedene Auslandsaufenthalte zu informieren. 13 Organisationen waren vor Ort und stellten ihre Programme vor. „Ich denke, es ist wichtig, dass man ins Ausland geht, um die Welt zu entdecken, neue Kulturen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und Freund*innen zu finden. Hier bei der welt weit weg habe ich einen guten Überblick über verschiedene Möglichkeiten bekommen“, meinte Sandra Wehinger, 18 Jahre. Nach erfolgreich abgelegter Matura möchte sie einen Freiwilligendienst im Ausland machen und dabei am liebsten im Umwelt- oder Tierschutzbereich aktiv werden. Phillip Moses, 17 Jahre, hat schon viel von der Welt gesehen, möchte aber auch das Jahr nach der Matura zum Reisen nutzen: „Ich finde es toll, dass bei der welt weit weg so viele verschiedene Organisationen ihre Angebote vorstellen.“