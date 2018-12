Insolventes China-Restaurant "WOK" in Lustenau wurde Millionenpleite

Lustena - Anerkannte Forderungen von über einer Million Euro - allerdings gibt es eine überdurchschnittlich hohe Quote von über 30 Prozent für die Gläubiger.

Das im Jänner 2018 eröffnete Konkursverfahren über das China-Restaurant “WOK” in Lustenau (Hohenemserstraße 22) wurde schlussendlich zu einer Millionenpleite. Wie Regina Nesensohn vom KSV1870 Vorarlberg auf wpa-Anfrage erklärte, würden sich die von Masseverwalterin Manuela Schipflinger-Klocker anerkannten Forderungen in dem Verfahren über die Betreiberin Hu KEG auf etwas mehr als eine Million Euro belaufen. Von dem Verfahren seien 65 Gläubiger betroffen, davon 22 Dienstnehmer.

Überdurchschnittlich hohe Quote

Allerdings gibt es für die Gläubiger angesichts dieses Konkursverfahrens nicht nur negative Nachrichten. Denn die Quote auf die anerkannten Forderungen liegt mit 30,34 Prozent gemäß Insolvenzdatei deutlich über dem Durchschnitt von anderen Insolvenzverfahren. Nesensohn begründet die hohe Quote unter anderem damit, dass laufende Umsätze in die Masse eingeflossen seien. Zudem habe die Schuldnerin über ein Bankguthaben verfügt. Und schließlich habe die Masseverwalterin auch erfolgreich mehrere Anfechtungen durchgeführt. Dabei geht es um innerhalb einer bestimmten Frist vor Insolvenzeröffnung geflossene Zahlungen an diverse Gläubiger, die diese zurückzahlen mussten.