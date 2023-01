Insidertipps für Weltenbummler*innen

Die aha-Auslandsmesse welt weit weg findet am 20. Jänner 2023 im WIFI Dornbirn statt.

Endlich ist es wieder soweit: Die Auslandsmesse welt weit weg findet real statt. Zahlreiche Organisationen informieren am Freitag, 20. Jänner 2023, von 13 bis 17 Uhr im WIFI Dornbirn über ihre Programme und Jugendliche erzählen von ihren Erfahrungen im Ausland. „Die Besucher*innen können sich so einen guten Überblick über die vielen Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte verschaffen. Neu dabei sind diesmal auch Organisationen, die über Freiwilligeneinsätze in Vorarlberg oder Österreich informieren – eine echte Alternative für jene, die es nicht unbedingt ins Ausland zieht“, informiert Andrea Thaler vom aha.

Neben den Organisationen sind am 20. Jänner auch junge Menschen vor Ort, die bereits Erfahrungen im Ausland gesammelt haben und von ihren Erlebnissen erzählen. Angelina Gunz und Sarah Waller berichten von ihren ESK-Erfahrungen in Spanien und Polen, Celine Schnetzer gibt einen Einblick in ihr Au-pair-Jahr in den USA und Larissa Marte erzählt vom Backpacken in Australien. Mira Bartelmeß, Victoria Lacour, Leonie Ettl und Paul Ölz sind ebenfalls vor Ort und beschreiben ihre sozialen Einsätze in Vorarlberg. Der Eintritt ist frei – es ist keine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.aha.or.at/welt-weit-weg.