Inside Dornbirn Obfrau Eva Molnar im Gespräch

Geschäfte und Lokale sind von der angeordneten Schließung betroffen.

Dornbirn. Auch während der prekären Lage für alle Menschen und Betriebe durch die angeordnete Schließung der Geschäfte (außer Lebensmittelhandel, Apotheken, Grundversorgung) seit Montag spricht Eva Molnar, 52, mit der VN-Heimat über Dornbirns Innenstadt. Die Geschäftsfrau führt das Familienunternehmen O. Rein, Juwelier und Optiker, in der fünften Generation und wurde im April 2019 zur Obfrau des ehrenamtlichen Vorstands der Werbegemeinschaft inside Dornbirn – mit Mitgliedern in ganz Dornbirn – gewählt.

Eva Molnar: Abgesehen von der Situation wo wir derzeit gar nicht wissen, was im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf uns zukommt kann ich sagen, dass der Frühling in der Innenstadt immer sehr schön ist. Die Geschäfte und die Gastronomie schaffen eine lebendige Atmosphäre, die unsere Kunden schätzen und als sehr angenehm empfinden. Ich weiß von vielen Menschen, dass sie auch gerne kommen, wenn Markttag ist. Der Markt mit dem Bauernmarkt am Mittwoch und Samstag, wo wir auch inside Mitglieder haben, ist beliebt und bestens etabliert. Das Miteinander der Geschäfte sowie der Gastronomie und der Markthändler ergibt zusammen ein wunderbares Flair und ein zusätzliches Outdoor-Einkaufserlebnis. Mode, Schmuck und Uhren, Geschirr – wir haben internationale Marken in den Geschäften – sowohl im High-End Bereich, als auch im Lifestyle-Segment. In unserer Stadt mit 50.000 Einwohnern haben wir einen guten Mix und sind sehr gut aufgestellt. Dem Flanieren, Einkaufen und Verweilen in der Stadt steht nach Corona hoffentlich nichts im Weg.