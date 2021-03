Insgesamt 28 Neuinfektionen am Dienstag

Aktuell gelten 490 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv. In der Gemeinde Hörbranz gibt es aktuell auf Grund eines Corona-Clusters 51 Infizierte.

Stand Mittwoch 8 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden am Dienstag im Ländle 28 Corona-Neuinfektion verzeichnet. Dem gegenüber stehen 27 Genesungen. Somit gelten derzeit in Vorarlberg 490 Personen als aktiv positiv.

Im Zusammenhang mit dem Virus war am Dienstag kein weiteres Todesopfer zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie verstarben in Vorarlberg 280 Personen an oder mit dem Coronavirus.