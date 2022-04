Inseraten-Causa und neuer Gesundheitsminister

Die Opposition mit NEOS-Klubobfrau Sabine Scheffknecht, SPÖ-Landtagsabgeordneten Manuela Auer und FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi, LH Markus Wallner und Gesundheitsminister Johannes Rauch, heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Opposition

„Wenn ein Mitarbeiter so arbeitet, wie es Jürgen Kessler offenbar getan hat, dann muss das Konsequenzen haben. So etwas wäre in der Privatwirtschaft undenkbar. Das gilt auch für seinen Chef, Wirtschaftsbund-Obmann und Wirtschaftskammerpräsident, Hans-Peter Metzler.“, so NEOS-Klubobfrau Sabine Scheffknecht. Für die SPÖ kommt der Rücktritt des Wirtschaftskammer-Präsidenten und Wirtschaftsbund-Direktors Hans Peter Metzler sowie des Wirtschaftsbunddirektors Jürgen Kessler nicht überraschend. „Die Rücktritte beim ÖVP-Wirtschaftsbund sind ein klares Schuldeingeständnis im riesigen Parteispenden-Skandal der ÖVP Vorarlberg. Jetzt müssen auch auf Seiten der ÖVP Vorarlberg die notwendigen Konsequenzen gezogen werden.“ In "Vorarlberg LIVE" werden die drei gemeinsam mit Moderator Gerold Riedmann tiefer in das Thema eindringen.