Insektenpulver ab sofort erlaubt - Mehl aus Grillen künftig in ...

Neue EU-Verordnung: Pulver aus der Hausgrille ist ab sofort als Nahrungsmittel zugelassen.

Ab sofort darf das Heuschrecken-Pulver in Produkten wie Mehrkornbrötchen, Keksen, Pizzas, Saucen und in Schokolade vorkommen. Die Menge, die beigemischt werden darf, ist begrenzt. Fleischersatzprodukten dürfen beispielsweise maximal zu fünf Prozent aus dem Grillen-Mehl bestehen. Bisher ist nur eine Firma aus Vietnam, namens Cricket One Co. Ldt, dazu berechtigt, das Pulver herzustellen und zu vermarkten.