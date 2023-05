Innovativer Tanzabend

Tanzpädagogin Iris Onnen und ihr Team luden zur Aufführung „The Red Line“ auf die Kulturbühne

Aber allesamt hatten einen roten Faden, was wahrscheinlich dann auch als Namensgeber fungierte. Mit einfachsten Mitteln und nur einem einzigen Requisit, nämlich dem roten Faden waren fantastische Tanzstücke entstanden, die das faszinierte Publikum immer wieder zu tosendem Beifall hinrissen. In Einzelakten, oder in verschiedenen Ensembles präsentierten die Tänzer ihr umfangreiches Können und ihre Körperbeherrschung. Sie zogen die Zuschauer auf der Kulturbühne mit in ihren Bann von Gefühlen, die sie über den Tanzauszudrücken vermochten.