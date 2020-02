Innovative Fähre auf Montage in Fußach

Derzeit montiert eine Hamburger Werft in Fußach den Rumpf einer Fähre mit innovativem Flüssiggas-Antrieb. Bald geht es für den Rohbau nach Konstanz.

Von Hamburg nach Fußach

Für den Bau verantwortlich ist Robert Dzwonkowski von der Hamburger Werft Pella Sietas - wo die Fähre auch an sich gebaut wurde. In beinahe zwei Dutzend Fahrten wurden und werden die Einzelteile des Schiffs über den Landweg an den Bodensee gebracht. In Fußach geschieht die Montage, bevor es in gut einem Monat über den Wasserweg für die Endfertigung nach Konstanz geht.