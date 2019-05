Innovationszentrum weXelerate eröffnet Standort in Dornbirn

Das Wiener Innovationszentrum weXelerate expandiert unter neuem Co-Geschäftsführer nach Dornbirn.

Lifshitz: Neukundengeschäft und Vertriebsagenden

Damit ist das Innovationszentrum wieder gänzlich Eigentümer-geführt. Der Vertriebs-Profi Lifshitz soll nun insbesondere das Neukundengeschäft und die Vertriebsagenden verantworten. “weXelerate tritt nun in die nächste Wachstumsphase, die durch neue Kooperationspartner und eine geografische Expansion geprägt sein wird. In naher Zukunft werden wir eine Serie von neuen Dienstleistungen anbieten, die gerade als mein erster Arbeitsschwerpunkt von meinem Team und mir vorbereitet wird”, kommentiert der neue Co-Geschäftsführer in einer Aussendung.