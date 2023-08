Innovation und Baseball-Bundesliga

Am Freitag sind Stefan Intemann, Präsident der Dornbirn Indians, und Stephan Ratt, Geschäftsführer von Rattpack, zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am Samstag steigt das erste Halbfinale der Baseball Bundesliga. Dabei trefft der Vizemeister Dornbirn Indians auf die Diving Ducks Wr. Neustadt. Präsident Stefan Intemann spricht am Freitag in "Vorarlberg LIVE" über den Auftritt in den Playoffs und warum die Indians trotz Rassismusdebatte an ihrem Namen festhalten.