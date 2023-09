Innovation in Sachen Tierschutz

Die Dornbirner Jugendwerkstätten präsentieren auf der Dornbirner Herbstmesse ihren neuen Mustergeflügelstall.

Dornbirn. Die DJW (Dornbirner Jugendwerkstätten) und der Kleintierzuchtverband Vorarlberg haben in Kooperation eine wegweisende Entwicklung im Bereich des Tierschutzes erreicht. Nach der erfolgreichen Präsentation des Musterkaninchenstalls im vergangenen Jahr, fand dieses erfolgreiche Projekt nun eine Fortsetzung. Von Donnerstag 6. bis Sonntag, 10. September wird der neue Musterstall für Geflügel, der sämtliche Auflagen der österreichischen Tierschutzverordnung erfüllt, erstmals auf der Dornbirner Herbstmesse präsentiert.

Der innovative Mustergeflügelstall ist das Resultat einer engen Partnerschaft zwischen den DJW und dem Kleintierzuchtverband Vorarlberg, vertreten durch den Dornbirner Geflügelexperten und Züchter Christoph Spiegel. Gemeinsam haben sie eine Lösung entwickelt, die nicht nur die Bedürfnisse der Tiere in den Vordergrund stellt, sondern auch höchste Standards im Tierschutz setzt. Mit modernsten Erkenntnissen und bewährten Praktiken im Tierwohl wurde der neue Stall entworfen. „Nach dem Erfolg des Kaninchenstalls, lag die Idee nahe, das Projekt weiterauszubauen und im Frühling bekamen wir erste Skizzen, die nach ausführlicher Planung über den Sommer hinweg realisiert wurden“, erklärt Günther Zechner von der DJW-Holzwerkstatt. Mit Hilfe von Munzur Gülmez haben die beiden in den vergangenen Wochen den besonderen Stall fertiggestellt. Das Endprodukt kann sich sehen lassen. Ein paar Hennen von Christoph Spiegel durften diese Woche bereits beim Lokalaugenscheineinmal Probe wohnen und schienen sich rundum wohlfühlen.

„Die Umsetzung der österreichischen Tierschutzverordnung war ein zentrales Anliegen bei der Gestaltung des Mustergeflügelstalls. Dieser Stall gewährleistet optimale Lebensbedingungen für Geflügel und erfüllt alle Anforderungen bezüglich Platz, Beleuchtung, Belüftung und Hygiene“, so der Hühner-Experte. Somit wird nicht nur das Wohlergehen der Tiere sichergestellt, sondern auch eine nachhaltige und ethisch verantwortliche Geflügelhaltung ermöglicht. Ideal für Geflügelhalter und -züchter, „ein Trend, der in den letzten Jahren in Vorarlberg stark zugenommen hat“, wie Spiegel betont.