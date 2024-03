Innenminister Gerhard Karner: „Es geht um Jugendbanden. Die müssen wir entwaffnen“

Innenminister Gerhard Karner setzt in Österreich auf verstärkte Maßnahmen im Kampf gegen Jugendgewalt: Speziell geschulte Einsatzgruppen und eine Diskussion über Waffenverbotszonen stehen im Mittelpunkt dieser Initiative.

In einem Interview in der ZiB2 hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) seine Absicht bekundet, der zunehmenden Jugendgewalt in Österreich mit verschärften Maßnahmen entgegenzutreten. Der Vorfall in Wien-Favoriten, bei dem ein Grundwehrdiener von einer Gruppe Jugendlicher schwer verletzt wurde, dient als trauriges Beispiel für ein Problem, das nicht nur in Wien sichtbar ist.