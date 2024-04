Inline-Youngsters starten in den Sommer

In der kommenden Woche starten die Nachwuchscracks der Montfortstädter Knights voller Vorfreude in die neue Saison.

Feldkirch . Die Eishockeysaison ging vor kurzem zu Ende und so sind die Hockey-Youngsters über die Sommermonate mit den Inlineskates unterwegs. Bei den Montfortstädter Knights bieten sich den Hockeysportlern dabei beste Voraussetzungen.

Mit großer Freude und voller Energie blicken die Knights auf den Beginn der neuen Inlinehockey Saison in den kommenden Wochen. „Unsere Nachwuchsarbeit, die wir seit 2021 intensiviert haben, trägt mittlerweile seine Früchte und wir sind stolz über 60 Kinder in unserem Nachwuchsprogramm aufgebaut zu haben, die allesamt bereit sind, erneut ihr Talent und ihre Leidenschaft auf dem Spielfeld zu zeigen“, so Vereinsobmann Michael Luers erfreut.