Inline-Showdown in Feldkirch

Auf dem Hockeyplatz Oberau steigt am kommenden Wochenende das traditionelle Inline-Hockey-Turnier.

Feldkirch . Profi-, Amateur- und Hobby-Eishockey-Spieler aus Österreich und der Schweiz fiebern dem Inlinecup 2023 entgegen und am kommenden Wochenende duellieren sich in Feldkirch die zehn besten Inlinehockey-Teams des Landes.

Nachdem die Eishockeysaison in Österreich zu Ende ging, geht es für die Hockeycracks wieder auf die Rollen und beim Ball Inline-Cup am Sportplatz Oberau kämpfen Profi- und Hobbyspieler um den Turniersieg. So werden sich unter anderem auch die beiden WM-Teilnehmer Dominic Zwerger und David Madlener, sowie KAC-Crack Simeon Schwinger beim größten Inlinehockey Turnier des Landes duellieren. Auftakt zum Ball-Inlinecup 2023 ist am Samstag, 10. Juni um 9 Uhr mit den ersten Spielen in der Gruppenphase. Am Sonntag, 11. Juni ab 9 Uhr starten die Viertelfinalspiele und das große Finale ist für 13.15 Uhr angesetzt.