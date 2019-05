Inline-Showdown in Feldkirch

Auf dem Hockeyplatz Oberau steigt am kommenden Wochenende das traditionelle Inline-Hockey-Turnier.

Feldkirch . Profi-, Amateur- und Hobby-Eishockey-Spieler aus Österreich und der Schweiz fiebern dem Inlinecup 2019 entgegen und am kommenden Wochenende duellieren sich in Feldkirch die zehn besten Inlinehockey-Teams des Landes.

Nachdem die Eishockeysaison in Österreich zu Ende ging, geht es für die Hockeycracks wieder auf die Rollen und beim Inline-Hockey-Turnier am Sportplatz Oberau kämpfen EBEL-, AHL- und NLA-Spieler um den Sieg. Spieler und Fans des schnellen Sports kommen wieder voll auf ihre Rechnung, wenn Cracks wie Talent Julian Payr (HC Davos), Patrick Spannring (Villacher SV) und Kevin Macierzynski (Dornbirn Bulldogs) zur Action auf dem Asphalt laden. Start ist am kommenden Samstag, 1. Juni um 9 Uhr mit den Gruppenspielen – am Sonntag, 2. Juni ab 10 Uhr steigen dann die Spiele der Finalrunde.